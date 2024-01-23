Altının kilogram fiyatı 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 500 lira, en yüksek 2 milyon 74 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 66 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 384 milyon 91 bin 500,52 lira, işlem miktarı ise 669,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 441 milyon 31 bin 630,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: