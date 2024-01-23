İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, kapatılan Bank Asya artan hesap kaydı ve örgüt yöneticileriyle irtibat tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

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