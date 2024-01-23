Verginin yarısını İstanbul ödedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında 4,5 trilyon lira vergi ödendi.

Türkiye genelinde vergi borcunu ödeme oranı yüzde 83,7 oldu. İstanbul'da ise bu oran yüzde 89,4 olarak gerçekleşti..

Toplanan verginin yarıya yakını İstanbul'dan tahsil edildi.

Vergi gelirinin yüzde 47,5'ini karşılayan İstanbullular 2,1 trilyon vergi ödedi.

VERGİ ÖDEMEDE KOCAELİ BİRİNCİ

İstanbul'da vergi tahsilat oranı yüksek olsa da, bu konuda birinci Kocaeli. Kocaeli'de vergi ödeme oranı yüzde 94,9 seviyesinde..

Kentte 511 milyar liralık vergi borcunun 485 milyar lirası ödendi.

EN DÜŞÜK TAHSİLAT TEKİRDAĞ'DA

Tahsilat oranı yüzde 44,4 olan Karabük, yüzde 50,4 olan Yozgat ve yüzde 59,2 olan Tekirdağ vergi tahsilatında son sırada yer aldı.

Tahsilat oranı düşük olan diğer iller ise Ardahan, Gümüşhane, Kilis ve Çankırı oldu.