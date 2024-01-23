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Murat Kurum: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Kurum, "Gelecek ki sizle istişare yapacak. Şoför esnafımın ne derdi var, ne problemi var? Bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabi, bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 15:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 15:26
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Murat Kurum: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'ü AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte ziyaret etti. Ziyaretine, Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başlayan Kurum, minibüs esnafının sorun ve önerilerini dinledi. Şoförler, Kurum'a 'ayakta yolcu taşıma' ve 'ceza puanları' ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Murat Kurum, dernekte bir konuşma gerçekleştirdi.

"İRADENİN KOYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Kurum, "İstanbul'u anlamak isteyen bu şehrin insanlarının ne demek istediğini önce sizlerden dinleyecek. Şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek ki sizle istişare yapacak. Şoför esnafımın ne derdi var, ne problemi var? Bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabi bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Az önce başkanım da ifade etti. Yani, minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin. Can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz" dedi.

"MİNİBÜSLERİN TAKSİYE ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK TEKLİFİ MECLİSİMİZDEN GEÇİRDİK"

Kurum, "Bugün minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz, biz yaptık ve AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik" şeklinde konuştu.

"MİNİBÜSÇÜMÜZLE İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Kurum, "Size Murat Kurum sözü veriyorum. Biz, attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüzle İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız" dedi.

Kurum, dernek ziyareti sonrasında Bakırköy Meydanı'na yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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