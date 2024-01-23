Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 15:33, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 15:34
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı.
Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.
Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.