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10 kişiyi bıçaklayan zanlı, iki gün önce doktorun odasını dağıtmış

İstanbul Esenyurt'ta 9 saat içerisinde biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüphelinin sorgusu tamamlandı. Polise ifade veren şüpheli Abdullah Ö., "Eski oturduğumuz eve gittim. Ev sahibi kapıyı açmadı. Babamı annemi soracaktım. Sinirlendim" dedi. Zanlı, bu olayın ardından sinirlenerek bıçaklı saldırıları gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin olaydan iki gün önce de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını dağıttığı ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 15:38, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 15:49
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10 kişiyi bıçaklayan zanlı, iki gün önce doktorun odasını dağıtmış

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçenin farklı yerlerinde dün 10 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Yakalandığında üzerinde suç aleti bıçakla ve bir kişiden gasbettiği cep telefonu ele geçirilen şüphelinin 20 Ocak'ta gittiği hastanede doktorun odasına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.

Esenyurt'ta dün farklı bölgelerde 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli A.Ö, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşitli suçlardan 14 suç kaydının olduğu öğrenilen saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

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