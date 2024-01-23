İYİ Parti Ankara adayını yarın açıklayacak
İYİ Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Parti, Ankara adayını yarın açıklayacak. İYİ Parti'nin İstanbul adayını ise gelecek hafta açıklaması bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 15:53, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 15:49
Seçim süreci işliyor, partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.
İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 14.30'da Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.
Zorlu, dün yaptığı açıklamada partinin İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanabileceğini söylemişti.