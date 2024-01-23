Staj gördüğü atölyede sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü

Cenaze törenine, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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