Telefona daldı, açık rögara düştü
Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu şahıs, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 16:27, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 16:28
Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.
Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü.
Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan şahıs, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.