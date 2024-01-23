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Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 18:41, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 18:41
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Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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