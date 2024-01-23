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SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı yüzde 49,25 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 21:27, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 21:44
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SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı yüzde 49,25 oldu

SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklisine yeni müjdeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.

Peki ek zamla gelen farklar ne zaman ödenecek? Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak.

Bakan Işıkhan'ın TRT Haber Özel Ropörtajından öne çıkanlar şöyle:

İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.

Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.

Daha güçlü iş gücü piyasası oluşturmayı hedefliyoruz.

Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz.

Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğmizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük.

"Prim ödeme gün sayısını düşürüyoruz"

Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25'e yükseltiyoruz"

13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ - Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.

Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz

Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek.

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