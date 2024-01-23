İsveç: NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 23:37, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 23:41
Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.