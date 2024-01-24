Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.

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