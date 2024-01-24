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Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek

Taşınmazların gerçek değerinden satılmasını sağlamak için Tapu Genel Müdürlüğü'nce Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kuruluyor. Tüm değişkenlerin yer alacağı veri haritaları oluşturularak konutun değeri belirlenecek. Tapu harçları ve emlak vergileri gayrimenkulün bu ederi üzerinden alınacak. Uygulamaya konulacak "toplu değerleme modeli"yle, fahiş fiyat balonunu patlatarak, vergi kaçakçılığının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 07:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 07:50
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Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek

Türkiye'de son dönemlerde fahiş şekilde artan konut fiyatlarına karşı alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden alım satımının yapılması, böylece devletin vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde atılacak adımlara yer verildi. Planda Türkiye'de her geçen yıl gelişen gayrimenkul sektörü ile buna bağlı sektör ve hizmetlerin, ekonominin temel dinamiklerini oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu aşamada gayrimenkul sektöründe uygulanan değerleme faaliyetlerinin, ekonomik sistemde önemli bir yer tuttuğu ve vergilendirmeden kamulaştırmaya, özelleştirmeden tescile esas tüm işlemlere kadar farklı amaçlarla kullanıldığı hatırlatıldı.

TÜM DEĞİŞKENLER BİR ARADA

Tapu, kadastro, mimari projeler, imar hakları gibi her türlü bilginin ve fiyat-değer verilerinin bir araya getirilerek taşınmazın değerine etki edecek değişkenlerin bir arada olduğu taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasında kullanılabilecek bir veri havuzunun oluşturulabilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye için uygun toplu değerleme modeli belirlenecek. Taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasında kullanılabilecek veri havuzunun oluşturulabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.

SPEKÜLATİF ARTIŞLAR ENGELLENECEK

Bu sayede gayrimenkul değer değişimlerinin takibi, tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, emlak piyasasında spekülatif amaçlı fiyat artışlarının engellenmesi, toplulaştırma, kamulaştırma vb. uygulamalar ile mahkemeler için düzenlenen bilirkişi raporlarına altlık oluşturulması, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi, gayrimenkul vergilendirme sisteminde tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasının sağlanması, yatırımcılar için yer seçim analizlerine katkı vermesi gibi faydalar sağlanacak.

EV SATIŞLARI YÜZDE 40'A KADAR DÜŞTÜ

Turizm kenti Antalya'da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından tavan yapan konut satışlarında yüzde 40'a yakın gerileme yaşandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, konut satışlarındaki bu düşüş trendinin gerek yabancı vatandaşların oturum izinlerine getirilen kısıtlama gerekse konut fiyatlarındaki yükseklikler nedeniyle bir süre daha devam edeceğine dikkat çekti. Bahar, "Pandemi ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ardından İstanbul'dan sonra en fazla konut satışı Antalya'da gerçekleşti. 2 konuttan 1'i yabancılara satıldı. Fakat 2023 itibarıyla konut satışlarımıza ciddi bir azalma olduğunu gördük. TUİK verilerine göre yaklaşık yüzde 33,4 bir gerileme var, Antalya'daki bu gerileme yüzde 40'lara kadar yükseldi. Konut satışlarının düşmesini, yabancıların çekilmesi ve göçün durmasına yorumlayamayız. Kredi faizlerinde çok önemli yükselmelerin olması da konut satışlarının gerilemesinin en büyük etkenlerinden. Bu yabancı göçü almaya devam ettiğimizin, konut ihtiyacının devam ettiğinin göstergesidir. Asıl konu konut ihtiyacının azalması değil, kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı konut satışının hızla gerilemesidir. Buna bir tedbir alınması gerekir, bu böyle süremez" ifadelerine yer verdi.

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