Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları

Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut'ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.

Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın adaylara tebliğ yaptığı öğrenildi. Edinilen kulis bilgilerine göre adaylar şu şekilde:

Konuya ilişkin dün adaylara tebligat yapıldığı, adayların kim olduğu kulislere yansıdı.

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