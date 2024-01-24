Çevrim içi suçlarla mücadele devam ediyor: 91 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen "Sibergöz-16" ve "Sibergöz-17" operasyonlarında toplam 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 09:10, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 09:08
20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.