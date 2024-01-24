Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kar yağışı nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 09:28, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda halen devam eden kar yağışlarının bugün de akşam saatlerien kadar Hakkari il geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Öte yandan beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.