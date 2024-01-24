Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda halen devam eden kar yağışlarının bugün de akşam saatlerien kadar Hakkari il geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Öte yandan beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.