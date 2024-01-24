Müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole, silahları olduğu gerekçesiyle alınmayan 4-5 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Buradan uzaklaşan şüpheliler bir süre sonra geri gelerek, polis ekipleri işletmenin önündeyken müzikhole silahla ateş açtı.

Polis ekipleri açılan ateşe karşılık verirken, olayda 1 taksi sürücüsü hayatını kaybetti, 2 polis memuru ile taksi şoförü ve işletme çalışanları Y.T. ile S.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.