Şangay açıklarında 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında içindeki 16 Türk mürettebatının bulunduğu iki geminin çarpıştığını duyurdu.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin Şangay Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yaptığı görüşme sonucunda Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpışma sonucu battı.

Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığın öğrenildi.

Açıklamada "Geminin üçüncü kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC (Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi) Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" denildi.