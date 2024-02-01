Kongre katılımcılarının seyahat giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi kamu zararı oluşturur mu?

Bu soruyu Sayıştay 6. Dairesinin bir kararı (Yılı:2021, Karar No:904, İlam No:97; Tutanak Tarihi:30.3.2023) ile irdeleyelim.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, her ne kadar Denetçi tarafından, . tarihleri arasında . Üniversitesi tarafından düzenlenen kongreye katılan akademisyen, araştırmacı ve katılımcıların seyahat giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinin (a) bendinde, "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, (.) hizmetlerini yapar veya yaptırır. ." denilmek suretiyle belediyelerin sanat, kültür ve tanıtım hizmetleri yapabileceği veya yaptırabileceği hüküm altına alınmış olup, anılan Kanun'un "Belediyenin giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, "Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri", (n) bendinde ise, "Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler" belediye giderleri arasında sayılmıştır.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5'inci maddesinde, "Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan; (.) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, basın mensupları, beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Sorgu konusu kongrenin ilçe sınırları içinde bulunan . Üniversitesi . Bölümü tarafından organize edilmesi, kongrenin tarım konusunda gerçekleştirilmesi, bu kapsamda . tarımsal çeşitliliği bakımından uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamaya katkı sunması nedenleriyle kongreye katılan akademisyenlerin seyahat giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, .-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Bu karar dikkate alındığında sonuç olarak; belediyelerin 5393 sayılı Kanun çerçevesinde sanat, kültür ve tanıtım hizmetleri yapabileceği veya yaptırabileceği, sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderlerin belediye giderleri arasında sayılacağı, bu giderin ağırlama gideri olarak kabul edileceği göz önünde bulundurulduğunda belde sınırları içinde yer alan bir üniversite tarafından organize edilmesi, kongrenin tarım konusunda gerçekleştirilmesi, bu kapsamda tarımsal çeşitliliği bakımından uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamaya katkı sunması nedenleriyle kongreye katılan akademisyenlerin seyahat giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve dolayısıyla kamu zararının oluşamayacağı görülmektedir.