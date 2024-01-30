Programcı kadrosunda sözleşmeli çalıştırılacaklar için yds şartı aranır mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekinde yer alan 4 Sayılı Cetvel: A -Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel' de programcı unvanının niteliği; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde YDS* veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak olarak belirtilmiştir.

*4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12'nci maddesiyle "PROGRAMCI" unvanının "NİTELİĞİ" sütununda yer alan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)" ibareleri "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)" şeklinde değiştirilmiştir.

Programcı kadrosunda sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar için YDS'den en az D (100 tam puan üzerinden 60-69 arasındaki puanlar) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranmaktadır.

Dengi yabancı dil bilgisi ibaresinden; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayımladığı "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" kararında yer alan Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE, CBT, PBT Akademik gibi uluslararası geçerliliğe sahip ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavlar anlaşılmalıdır.

Konu hakkında belediyelerde programcı kadrosuna atanabilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 22.12.2022 tarih ve E-53773008-622.02-5335801 sayılı görüş yazısında da;

" - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda aranan şartlar dikkate alınarak istihdam edilmesinin tercih edilmesi halinde "Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak" şartlarının aranması,

- "Dengi yabancı dil bilgisi" ibaresinden ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayımladığı "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" kararında yer alan Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik gibi uluslararası geçerliliğe sahip ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların anlaşılması gerektiği,

- Üniversite eğitiminin yabancı dil ile yapılmasının "dengi yabancı dil bilgisi" anlamına gelmeyeceği,

değerlendirilmektedir." denilmiştir.