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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 8.090,90 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 18:38, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 18:40
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 140,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,61, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise 1,01 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de büyümenin piyasaların odağında bulunacağını bildirdi.

ECB'nin yarınki toplantısında faizlerde değişiklik beklenmediğini vurgulayan analistler, yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçları arayacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.020 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

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