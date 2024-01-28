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Belediyelerde ayniyat saymanı kadrosundan şeflik kadrosuna atanmak mümkün mü?

Belediyelerde ayniyat saymanı kadrosundan şeflik kadrosuna görevde yükselme sınavına girilmeksizin atanmak mümkün görülmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 14:00, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 11:26
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Belediyelerde ayniyat saymanı kadrosundan şeflik kadrosuna atanmak mümkün mü?

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 5'inci maddesine göre; ayniyat saymanı idari hizmetler grubunda, şef yönetim hizmetleri grubunda görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında yer almaktadır.

Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine göre; gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Yerel yönetimlerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt düzeydeki görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Yönetmeliğin bu madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; şef kadrosu ile ayniyat saymanı kadrosunun farklı hizmet gruplarında yer alması ve bu iki görevin aynı düzey görev olarak kabul edilememesi nedenleriyle görevde yükselme sınavına girilmeksizin ayniyat saymanlığı kadrosundan doğrudan şef kadrosuna atanmanın mümkün olmayacağı ortaya çıkmaktadır.

Ancak tam tersi olarak yani şef kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atanmak mümkündür. Şöyle ki; Yönetmeliğin 7'inci maddesinde şef kadrosuna atanabilmek için aranan şartlardan birisi de en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, son müracaat tarihi itibarıyla 5'inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde (ayniyat saymanı gibi) en az 2 yıl çalışmış olmak gerekir. Konu hakkında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2023 tarihli E-53773008-622.02-8300726 sayılı görüş yazısı bulunmakta olup, görüş yazısında aynen "Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde şef kadrosunda görev yapan personelin ayniyat saymanı kadrosuna sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabileceği değerlendirilmektedir" denilmiştir.


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