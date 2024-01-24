Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 30,23 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 17:39, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,2800
|30,2810
|30,2300
|30,2310
|Avro
|32,9360
|32,9370
|33,0130
|33,0140
|Sterlin
|38,4150
|38,5320
|38,6190
|38,7360
|İsviçre Frangı
|34,8080
|34,9830
|35,1300
|35,3050
|ANKARA
|ABD Doları
|30,2500
|30,3300
|30,2000
|30,2800
|Avro
|32,8960
|32,9760
|32,9730
|33,0530
|Sterlin
|38,3550
|38,5650
|38,5590
|38,7690