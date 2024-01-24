Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,2800 30,2810 30,2300 30,2310 Avro 32,9360 32,9370 33,0130 33,0140 Sterlin 38,4150 38,5320 38,6190 38,7360 İsviçre Frangı 34,8080 34,9830 35,1300 35,3050 ANKARA ABD Doları 30,2500 30,3300 30,2000 30,2800 Avro 32,8960 32,9760 32,9730 33,0530 Sterlin 38,3550 38,5650 38,5590 38,7690