Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Tek değişiklik Mamak'ta oldu. Mevcut başkan Murat Köse'nin yerine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gösterildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını tek tek açıkladı.
Mevcut Belediye başkanları arasında sadece Mamak Belediye başkanı Murat Köse aday gösterilmedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Altındağ'da önceki dönem belediye başkanı Veysel Tiryaki aday gösterildi
AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:
Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan