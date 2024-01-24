İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?
'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'
'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'
MHP İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek verecek
MHP İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek verecek
Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı
Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı
İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
Bahçeli'den Özgür Özel'e Dersim tepkisi
Bahçeli'den Özgür Özel'e Dersim tepkisi
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Tek değişiklik Mamak'ta oldu. Mevcut başkan Murat Köse'nin yerine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gösterildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 12:31, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 12:55
Yazdır
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını tek tek açıkladı.

Mevcut Belediye başkanları arasında sadece Mamak Belediye başkanı Murat Köse aday gösterilmedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Altındağ'da önceki dönem belediye başkanı Veysel Tiryaki aday gösterildi

AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:

Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber