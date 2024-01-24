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Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 23 Ocak'ta 7 adet dosya hakkında görüşme yaptı, bu dosyalarda esastan karar verilecek. Mahkeme 18 Ocakta da 13 dosyayı esastan görüştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 13:43, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 13:45
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Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 maddesi gündemde

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin ".avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu da gündemde

Mezkur Kanunun 8 nci maddesinin ikinci fıkrasında kınama cezasını gerektiren filler sayılmış olup, (a) bendinde, "Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak." hükmü yer almaktadır. Bu bentte yer alan "ve dışında" hükmünün iptali görüşülecek.

Soybağının reddi davasına ilişkin kuralın iptali görüşülecek

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 291. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Mezkur kural şu şekilde; "Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir."

Kamulaştırmada arsa paylarının ayrı ayrı takdir edilmesi dava konusu edildi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Söz konusu hüküm şu şekilde; "Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir."

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2021/58

Kayseri Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin ".avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

2

E.2023/63

Ankara 25. İdare Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

3

E.2022/34

20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesiyle 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

4

E.2023/130

Adana 4. Tüketici Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

5

E.2023/135

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 291. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

6

E.2023/156

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

7

E.2023/162

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan;

A. "...veya dışında..." ibaresinin,

B. "...mevzuat veya talimatlarla yasaklanan..." ibaresinin ".veya dışında." ibaresi yönünden,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

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