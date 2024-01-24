İki ilde kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu Eruh-Şırnak kara yolu Birini Tepesi mevkisi ile Şirvan ilçesine bağlı Oya köyü bölgelerinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.