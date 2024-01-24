Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 14:32, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 17:34
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.