Zorla girdiği evde kız çocuğunu öldürüp, annesini yaralayan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemelerde olayın şüphelisinin Suriye uyruklu L.M. (30) olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

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