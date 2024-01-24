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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 14:56, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 15:09
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin dördüncü yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ardından yapılanları anlatan Keleş, "O gün, göz yaşlarımızı silen, depremden kısa süre sonra yanımızda olan devletimiz vardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede incelemelerde bulunduğunu anımsatan Keleş, Elazığ için büyük bir dayanışma gösterildiğini vurguladı.

Keleş, yıkılan binaların yerine 25 bin konut inşa edildiğini, ağır hasarlı kamu kurumlarının da kısa sürede hizmete sunulduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman "Konya'nın sorunları", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise "Tokat'ın sorunları" hakkında konuştu.

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