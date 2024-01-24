Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde de kontrolden çıkan bir otomobil, AFAD ve Karayolları ekiplerince, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada, otomobildeki Hasancan (28) ve Vahap Hopoğlu (70) hayatını kaybetti, sürücü Keskin ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 29 AS 687 plakalı tır, Adilcevaz-Patnos yol ayrımındaki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

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