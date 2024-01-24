Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci görevine başladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı makamında düzenlenen törende, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Yakup Ali Kahveci'ye teslim etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yakup Ali Kahveci ise Zafer Koç'a Antalya Adliyesine yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımak istediğini ifade etti. Tören sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından Zafer Koç'a çiçek takdim edilmesinin ardından Koç, Antalya Adliyesi önünden Antalya Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Adliye personeli tarafından uğurlandı.