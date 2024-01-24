12 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Kayseri'de 12 yaşındaki M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı 01 DT 150 plakalı tır ile duvar arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba D.T. gözaltına alındı.