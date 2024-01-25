25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak edecek.

(İstanbul/13.21)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.

(Erzurum/15.15/17.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/10.00/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Galatasaray-İstanbulspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/17.00/Rize/İstanbul/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)