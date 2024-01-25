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Tüpte isyan ettiren kaçak

12 kiloluk mutfak tüpünün 620 liraya kadar çıkması kaçak dolumu arttırdı. Tüketiciler "İki ay dayanırdı, 15 günde bitiyor" derken, bayiler vatandaşı adres gösteriyor: Otogaz istasyonunda dolum yapanı var. Tüpteki gaz ile otogaz aynı yoğunlukta değil, bomba niteliğinde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 07:33, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 07:21
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Tüpte isyan ettiren kaçak

Akaryakıta gelen son zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 620 liraya kadar çıktı, bir yıldaki artış yüzde 70'i buldu. Aynı şekilde 2 kilogramlık piknik tüpü de 160 liraya yükseldi. Fiyatların yükselmesi suistimalleri de beraberinde getirdi. Mutfak tüpleriyle ilgili CİMER, sosyal medya platformları ve tüketici bloglarında ilginç iddialar yer alıyor. Birçok tüketici normalde 2-3 ay giden 12 kilogramlık tüplerin 15-20 günde bittiğini ve tüplerin eksik doldurulduğunu ifade ediyor. Yapılan şikayetlerde 12 kilogramlık tüpün 7-8 kilo geldiği, eskiye göre hafiflediği ve tüplerin ebadının kalınlaştırıldığı iddia ediliyor.

ESKİ TÜPLER TEHLİKELİ
Yaşanan durumun tüp bayilerinin kaçak dolumlarından kaynaklandığı, bazı tüp bayilerinin boş tüpleri kendilerinin doldurdukları ve bunu da eksik yaptıkları belirtiliyor. Ancak tüp bayileri bu iddiaların asılsız olduğunu, dolumların tesislerde yapıldığını ve kaçak dolumun mümkün olmadığını söylüyor. Bir diğer şikayet konusu ise mutfak ve piknik tüplerinin kullanım sürelerinin dolmasına rağmen değiştirilmemesi. Birçok tüketici, aldıkları tüplerin gaz kaçırdığını ve eski olduğunu kaydediyor.

BOMBAYA DÖNÜŞÜYOR
Konuştuğumuz bir tüp bayii "Bayilerin dolumlara müdahale etmesi mümkün değil, gelen boş tüpleri tesislere gönderiyoruz ve dolu şekilde geri alıyoruz. Asıl sorun tüketicilerin kaçak tüp doldurması. Özellikle Anadolu'da bazı vatandaşlar boş tüplerini otogaz bayilerinde dolduruyor. 12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduranlar var. İnce ayar yapılarak patlaması önlenen tüpün böylece güvenliliği ortadan kaldırılmış oluyor. Mutfak tüplerindeki gaz ile LPG gazı arasındaki, soğuk ve sıcak havalarda akışkanlığı düzenleyen propan ve bütan gazlarının karışımı bulunuyor. Mutfak tüpünde kullanılacak gazda yüzde 30 propan, yüzde 75 bütan gazı var. Otogazda propan daha yoğun. Propan daha hızlı yanıcı ve basıncı yüksek bir gaz olduğu için mutfakta otogazın kullanılması eve bomba almak demektir" diyor.

KAÇAK DOLUMUN CEZASI BÜYÜK
Kaçak tüp dolumu daha çok taşra bölgelerinde görülüyor. 12 kilogramlık bir tüpün otogaz bayiinde doldurulması 450 liraya mal oluyor. Kaçak dolum yapan kişi veya işletmeler tüp başına 200 lira kar elde ediyor. Ancak bu durum patlamalara davetiye çıkarıyor. Geçen yıl kaçak tüp dolumu yapan bir işletmeye 835 bin liralık ceza kesilmişti. Kaçak dolum yapan kişilere de büyük para cezaları uygulanıyor.

KAAN ZENGİNLİ

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