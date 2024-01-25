İki fotoğraf da aynı gün çekildi: Bir tarafta kuraklık, diğer tarafta kar

Kırıkkale'de şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 1744 rakımlı Dinek Dağı'na yılın ilk karı düştü. Dağın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan dağ dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, kar görmek için geldikleri Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda vakit geçirdi. Turizm bölgesini ziyaret eden Vali Mehmet Makas, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra bölgedeki projeleri yerinde inceledi.

Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, rakımı düşük olan turizm ve tarım bölgelerinde de kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen tarihi Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda da yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı. Tarihi bölgede dron ile çekilen görüntüler, kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Atlı Safari ve Doğa Parkı görevlisi Nuray Karakol, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede iki yıldır kuraklığın etkili olduğunu belirterek, bu yılın da kurak geçtiğini söyledi. Karakol, "Bundan 2 sene önce ocak ayında burası diz boyu kardı. Buranın karı da kolay kolay erimez. Felaket ötesi karımız vardı. Bu sene çok kurak geçiyor. İnşallah hafta sonu ile birlikte tekrar o eski günlerimize döneceğiz. Eğer kar yağarsa meteorolojinin dediği gibi burası dolup taşar. Karla birlikte burası çok yoğun oluyor. Gerek kafeteryalarımız, at binişimiz, ATV turlarımız, zeplinimiz gibi. Kar olduğunda bazen araba koyacak yer bulunamıyor. Karın yağmasını bekliyoruz" dedi.

At antrenörü Furkan Özyurt ise, "İklimsel değişikliklerden dolayı Kırıkkale'nin bir bölümü kurak, bir bölümü yağış alan hale büründü. Bulunduğumuz konumda yağış alıyoruz. Çeşnigir bölgesinde de yağış gözlemleyemiyoruz. Normalde her sene burada çok güzel yağışlar görüyorduk. İnsanlar tesisimize gelip kardan nasibini alıyordu. Eğlenip kar altında kahvelerini içebiliyorlardı" ifadesini kullandı.

Ailesi ile birlikte Dinek Dağı'na gelen Engin Doğan, "Genel olarak ülke genelinde kuraklık var. Kırıkkale de bu kuraklıktan etkilendi. Şehirde kar olmadığı için buraya kar görmeye geldik. Azda olsa bir kar görelim dedik çocuklarla beraber. Günümüzü değerlendirmek için geldik, burası da güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim" şeklinde konuştu.