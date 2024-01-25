Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 10:48, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 11:20
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.
Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.