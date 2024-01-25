Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.