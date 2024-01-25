Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ve tanık araştırmalarında videoda yer alan şahsın M. Ç. olduğu tespit edildi.

İkametgah adresinde yakalanan M. Ç. 'nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.