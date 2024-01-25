MSB kaynakları: Biden'ın F-16 satışı için kongreye tavsiye mektubu olumlu bir adım

Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

MSB kaynakları: Biden'ın F-16 satışı için kongreye tavsiye mektubu olumlu bir adım

MSB kaynaklarından, "ABD Başkanı Biden tarafından Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 12:38, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 12:37
Yazdır
MSB kaynakları: Biden'ın F-16 satışı için kongreye tavsiye mektubu olumlu bir adım

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şunları söyledi:

"F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Sözleşmeli erlerin özlük hakları

Sözleşmeli erlerin maaşlarıyla ilgili sorular üzerine, sözleşmeli erlerin profesyonel görev yapmak üzere istihdam edildiğini belirten Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 liradan başlıyor ve görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 liraya kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628 lira, 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

İnsansız deniz araçları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetlerinin envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırdığını ifade etti. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetlerinin de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri korumaya devam ettiğini belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Steadfast Defender-24 Tatbikatı

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen Steadfast Defender-24 Tatbikatı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu Tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında iki safhadan ve bir çok alt tatbikattan oluşmaktadır. 1'inci safha 11 Şubat-14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek. 2'nci safha ise 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında, Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti Alarm ve Yığınaklanma Tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır."

Kaynaklar, tatbikata 31 NATO müttefiki ülke dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılmasının da planlandığını, İsveç'in, NATO ortak ülkesi olarak zaten uzun yıllardır birçok tatbikata katıldığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekileceği iddiaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara ise "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber