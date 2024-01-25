SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?

Emekliye ek zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37 virgül 57'den yüzde 49 virgül 25'e çıkarıldı.

Artışın hayata geçmesi için yasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Emekliye ek zam verilmesini öngören düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Artış, yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyecek.

SSK emeklilerinin yüzde 37 virgül 57 zamlı maaşları 17 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandı. Bağ-kur emeklilerinin maaş ödemeleri de devam ediyor.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark ödemeleri yapılacak.