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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayının ismi belli oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 13:30, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 13:32
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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayının ismi belli oldu.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

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