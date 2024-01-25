CHP'de Parti Meclisi aday belirleme gündemiyle yarın toplanacak

CHP'de yerel seçim hazırlıkları, adaylık tartışmalarının gölgesinde sürüyor.

İzmir'deki adaylık düğümünün bu hafta da çözülmesi beklenmiyor. Antalya, İzmir ve Muğla dahil 17 büyükşehirde de aday belirsizliği yaşanıyor.

Parti Genel Merkezi'nde pek çok adayın belirleneceği iki toplantı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Merkez Yönetim Kurulu'na ardından Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından Antalya ve Muğla adaylarının açıklanması bekleniyor.

İzmir ile ilgili nihai kararın bu toplantıda verilemeyeceği öngörülüyor. Sürecin uzaması tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Özellikle İzmir için Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında çekişme yaşandığı iddia ediliyor. İstanbul ekibinin aday belirlemede etkin olmak istemesinin süreci yavaşlattığı öne sürülüyor.

Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan heyet, İzmir'e giderek aday adayları ile görüştü. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili yapılan memnuniyet anketi sonucunun değerlendirildiği belirtiliyor. İzmir'de kadın bir adayla yola çıkma fikrinin ağır bastığı ifade ediliyor.

CHP'de İzmir ve Çankaya belirsizliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyemeyen CHP'de gözler şubat ayına çevrildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi ve İzmir adaylarının şubat ayında açıklanabileceği işaret ediliyor. Parti Meclisi'nde 300'den fazla belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.