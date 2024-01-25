10 katlı binadan düşerken fileye takıldı
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, inşaat halindeki 10 katlı binada çalışırken güvenlik filesine düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 14:48, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 15:10
Kuzeykent Mahallesi 31112 Sokak'ta yapımına devam edilen binada çalışan işçi, henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattaki güvenlik filesine düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvenlik filesinden alınan işçi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.