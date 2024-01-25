Bursa'da vücudunda darp izlerine rastlanan 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü araştırılıyor

Ayrıca, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan çiftin evinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından annesi ve babasının ifadeleri alındı.

Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Ahmet ve Yüsra A. çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yasir A'nın fenalaştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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