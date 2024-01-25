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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 15:49, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 15:53
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, defaatle dikkat çekmeye çalıştıkları Siirt'in sorunlarına iktidarın kayıtsız kaldığını öne sürdü.

Sarıtaş, Siirt'in ulaşımdan işsizliğe, hizmetten sağlığa kadar birçok sorununun çözüm beklediğini savundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise Kütahya'nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, vatandaşları, buranın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak da dünyada en aktif 5 ordudan birine sahip olan Türkiye'nin, medeniyetini korumak için çok büyük bir savunma hamlesine giriştiğini söyledi.

Tarihte ilk defa bir Türk vatandaşının uzaya gönderildiğine dikkati çeken Kaynak, "Hepimiz bu işe çok sevinmeliyiz. Bir kısım, bu uzay yolculuğuyla alay etmeye kalktı. Jeremy Rifkin'i internete bağlayıp konuşturup, milyonlarca dolar ödeyen insanlar anlayamazlar, gerçekten kavrayamazlar. Türkiye'nin uzay yolculuğunun ne kadar önemli olduğunu anlamak çok zordur onlar için. Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yaptığı gelişmeleri anlamak, çok zordur onlar için." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu ifade eden Kaynak, "Biz kendi medeniyetimizi değil dünya insanlığını temsil ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir dünya dönemez." dedi.

Kaynak'ın konuşmasının ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, uzaya gitmenin önemli bir gelişme olduğunu, daha önce söylediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu Okan Bayram, üniversitenin kampüsünde bulunan inşaat halindeki bir binadan atlayarak intihar etti. Geçinebilmek için kampüsteki bir kahve satış yerinde çalışmak zorundaydı. Uzay Mühendisliği mezunu bir çocuk evine ekmek götürebilmek için bir kahvecide çalışmak zorunda kalıyor. Gelin burada gerçekleri konuşun. Doğu Akdeniz bizimdi, adalar bizimdi. Eğer orada irtifa kaybetmişse bu ülke, AKP iktidarı yüzündendir. Bu konuları altı dakikada anlatabilecek bir kapasiteniz var mı bilmiyorum ama gelin bir oturum açalım, dört saat burada konuşalım."

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da AK Parti'li Kaynak'ın, engin birikimi, değerli altyapısı ve herkesin de kendisinden istifade edeceği ölçekte değerli biri olduğuna işaret ederek, "Konuşmacının burada bahsettiği genel ölçekli bir politikadır. Ne sarayla alakası vardır ne birine yaranma gayreti vardır. Kendisine yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Genel Kurulda "Kürdistan" tartışması

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" ifadelerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Baykan'a tepki gösterdi. Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz ama burada algılar yaratıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." diye konuştu.

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