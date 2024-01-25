ABD ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

ABD ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

Ülke ekonomisi geçen yıl genelinde yüzde 2,5'lik büyüme performansı gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 17:15, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 17:16
Yazdır
ABD ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Bu dönemde beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2023 genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla göre artış görülen ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 2,2'lik daralmanın ardından 2021'de yüzde 5,8 ile güçlü bir büyüme kaydetmiş, 2022'de ise büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 1,9 olmuştu.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları, özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen büyüme oranının ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber