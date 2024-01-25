Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altınok, Mamak'ta muhtarlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Altınok seçimden seçime değil, Altınok sokaklarda bir hizmetkardır. Altınok sanallarda başkan olmayacak, sokaklarda olacak." dedi.

Altınok, Mamak'taki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Mamak'ta yapılacak hizmetlerin başında 10 bin vatandaşın mağdur olduğu kentsel dönüşüm problemini çözmenin geldiğini ifade eden Altınok, Mamak'ta ayrı bir şehir kuracaklarını söyledi.

Altınok, "Peyzajlarıyla, yeşil alanlarıyla ve spor tesisleriyle insanlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir düzenlemeyle vatandaşlarımızın mağduriyetine son vereceğiz." diye konuştu.

- "Sokaklarda hizmetkar olacağız"

Altınok, Ankara'da ulaştırma, trafik ve otopark problemi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ankara'da otobüs kuyrukları uzadıkça uzuyor, bu soğukta. Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni de otobüs sayımızın azalması. Otobüslerin tamiri dahi yapılamıyor. Ankara'da bir devrim yapacağız. Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz. Kışın soğukta, yazın sıcakta bekleme dönemini bitireceğiz. Duraklarımızda ısıtma ve soğutma da olacak.

Altınok seçimden seçime değil, Altınok sokaklarda bir hizmetkardır. Altınok sanallarda başkan olmayacak, sokaklarda olacak. Sokaklarda hizmetkar olacağız. Öyle sosyal medyada 2 tane tweet ile belediye başkanlığı da değil, bütün şehri karış karış gezeceğiz."

Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimlerinden önce 58 kilometre metro sözü verdiğini hatırlatan Altınok, "5 yılda 58 kilometre metro yapacağım derken şu anda 5 santim metro varsa söyleyin, yok ama havaalanı yolu metrosu projesi hazır. Onu hemen Allah nasip ederse, vekaleti verdiniz, ihalesi yapılacak." dedi.

- "Biz yüzde 70'i yeterli bulmuyoruz"

Turgut Altınok, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soruyu yanıtlarken Yavaş'ın Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşını düşürdüğünü söyleyen Altınok, "İki yıldır zam yapmadı. Şu an yaptığı zam 5 yıl önce aldıkları maaşa denk geldi. Biz yüzde 70'i yeterli bulmuyoruz. Zamanı gelince açıklayacağım, büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimize hak ettiği zammı vereceğiz." dedi.

Altınok, EYT ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden emekli olan işçilerin 6 ay emekli ikramiyelerini alamadığını anlatarak, "Bir ömür vermiş, emekli olmuş. Emekli ikramiyesiyle bir şey alacak, çocuğunu evlendirecek veya bir ev ya da araba alacak. 6 ayda ikramiyelerini alamadılar Büyükşehir'den. Birçoğu da mahkemeye verdi Büyükşehir'i ama biz EYT'den emekli olan bütün kadrolu işçilerimizin, şirket işçilerimizin emekli ikramiyesini hemen ödedik." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpek sorunuyla ilgili soruya ise Altınok, "5 yıldır barınak yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Biz Keçiören'de doğal yaşam parkı yaptık. Rehabilitasyon merkezimiz var. Kısırlaştırmalarını yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz, hayvanseverlere destek veriyoruz ve mamalarını veriyoruz. Yolda, sokakta hayvana araba çarptıysa Keçiören'de ücretsiz ameliyatlarını yapıyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz var, bunları açıklayacağız." cevabını verdi.

Altınok, daha sonra MHP Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Turgut Altınok, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.