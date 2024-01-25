Avrupa maçlarının tamamı TRT ekranlarında

TRT, futbola olan büyük desteğini bir kez daha göstererek, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacak. Daha fazla sayıda maç ise yalnızca TRT'nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

Futbol yayıncılığında 50 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TRT, dünya standartlarında yayıncılık kalitesi, üst düzey prodüksiyon becerisi ve donanımlı ekipleriyle bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Türk takımlarının mücadelelerinin yanı sıra, Avrupa takımlarının birbirinden iddialı maçları önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii ile ekranlara taşınacak. Kamu yayıncısı sıfatıyla TRT, Türk takımlarının maçlarını ise şifresiz olarak TRT kanallarından yayınlayacak.

Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da

Türkiye'de sporun en köklü ve en büyük destekçisi olan TRT, Trendyol 1. Lig, Olimpiyatlar, FIFA Dünya Kupası ve Elemeleri, UEFA Euro 2024 ve Elemeleri, CEV Voleybol Milletler Ligi ve daha nice spor içeriğine ek olarak, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Spor yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip olan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde eden TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak.

"TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Daha fazla sayıda maç yalnızca "tabii"de

Futbol tutkunları artık istedikleri zaman ve istedikleri yerde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını takip etme imkanına sahip. Bu birbirinden heyecan verici mücadeleler sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayacak; TRT 1 ve TRT Spor'un yanı sıra, daha fazla sayıda maç sadece tabii üzerinden mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da izlenebilecek.

tabii uygulamasına, Android ve iOS platformlarındaki cihazlar ile www.tabii.com websitesi ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Futbolseverler, platforma özel olarak üretilen tabii orijinal dizilerinin yanı sıra tüm TRT kanallarının canlı yayınlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde takip edebiliyor. Artık daha fazla sayıda maç heyecanı, tabii ile her zaman ve her yerden erişilebilir bir şekilde futbolseverlerle buluşacak.

