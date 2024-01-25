Sinop'ta 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 21:45, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 21:57
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesiyle birlikte merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Yener, ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtulamadı.