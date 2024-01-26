Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji sağanak ve kar yağışı nedeniyle 28 ili "sarı" 3 ili de "turuncu" kodla uyardı.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.